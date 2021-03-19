Киев, , 10:17 — REGNUM Украина намерена инициировать проведение заседания группы по вопросам безопасности Трёхсторонней контактной группы. Созвать заседание 19 марта планирует руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. Как сообщает офис главы государства, об этом было заявлено на встрече политических советников лидеров государств «нормандской четвёрки», состоявшейся 18 марта в формате видеоконференции.

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В ходе встречи Ермак предложил принять на уровне «нормандской четвёрки» совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе, установленному с 27 июля 2020 года.

«Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку за его нарушение гибнут украинские военные и мирные граждане на украинской земле», — подчеркнул он.

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Руководитель офиса президента Украины также предложил немедленно созвать на 19 марта заседания группы по вопросам безопасности, чтобы «получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в трёхсторонней контактной группе Хайди Грау заявила о наблюдающемся с ноября 2020 года постепенном росте числа нарушений режима тишины в Донбассе и призвала участников конфликта не допустить эскалации ситуации на юго-востоке Украины.