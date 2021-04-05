Москва, , 11:26 — REGNUM Наиболее популярное увлечение среди коллекционеров в России — нумизматика:. Монеты и бумажные деньги собирают 25% респондентов, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Различные фигурки коллекционируют 11% опрошенных, игрушки — 9%, марки, книги, открытки, календарики — по 5%, музыкальные записи, посуду — по 3%, магниты — 2%. Собиранием полезные знаний и интересных мыслей занимаются 2%.

В целом что-либо коллекционируют 27% граждан РФ, чаще мужчины, чем женщины — 30% против 24%. Больше всего коллекционеров среди людей с доходом 50−80 тыс. руб. (31%). Ничего не коллекционируют 73%.

Опрос проведен 22−31 марта 2021 года среди 5000 граждан РФ старше 18 лет в 504 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется запустить программу по сбору монет у жителей страны.

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