Москва, , 08:23 — REGNUM В России планируется запустить программу по сбору монет у жителей страны. Такой пилотный проект Банк России намерен реализовать в одном из регионов РФ в 2022 году. Об этом сообщается в докладе регулятора об «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021−2025 годы».

Монеты планируется собирать через специальные приемники. Для проведения эксперимента будет выбран один из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения. По данным ЦБ, в начале 2021 года в обращении у граждан страны находилось более 69 млрд монет на сумму свыше 113 млрд рублей.

«Проблема возврата монеты в платежный оборот обострилась в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монеты в оборот снизилась до 46%», — говорится в докладе, при этом отмечается, что спрос на монету сохраняется.

«В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приёма монеты», — добавили в Центробанке.

В ЦБ отметили, что если эксперимент окажется успешным, то использование таких аппаратов будет расширяться.

Также сообщается, что пилотный проект будет проводиться с привлечением технологического партнера. В каких местах будут установлены спецприёмники, а также их количество будут определены по результатам формирования детальных требований к проведению эксперимента.