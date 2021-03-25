Москва, 25 марта 2021, 08:23 — REGNUM В России планируется запустить программу по сбору монет у жителей страны. Такой пилотный проект Банк России намерен реализовать в одном из регионов РФ в 2022 году. Об этом сообщается в докладе регулятора об «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021−2025 годы».
Монеты планируется собирать через специальные приемники. Для проведения эксперимента будет выбран один из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения. По данным ЦБ, в начале 2021 года в обращении у граждан страны находилось более 69 млрд монет на сумму свыше 113 млрд рублей.
В ЦБ отметили, что если эксперимент окажется успешным, то использование таких аппаратов будет расширяться.
Также сообщается, что пилотный проект будет проводиться с привлечением технологического партнера. В каких местах будут установлены спецприёмники, а также их количество будут определены по результатам формирования детальных требований к проведению эксперимента.