Москва, 5 апреля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявлено 8646 случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 7052 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 211 133 человек», — рассказали в штабе. Кроме того, за сутки скончались 343 ковид-пациента.

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Среди регионов России по числу новых подтверждённых случаев лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Также много носителей вируса выявили в Ростовской и Нижегородской областях. С начала пандемии в России зафиксировано 4 589 540 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе массовой вакцинации в прошедшие пасхальные выходные (2−4 апреля) в Эстонии прививку от коронавирусной инфекции получили 17 022 человека.