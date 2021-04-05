Москва, , 11:02 — REGNUM Человек, привившийся вакциной «Спутник V», может заболеть COVID-19, если ещё не прошло три недели с момента первого или второго укола дозой препарата. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«В каких случаях после вакцинации человек может заболеть: если не прошло еще три недели после первой вакцинации или три недели после второй вакцинации», — сказал Гинцбург.

По его словам, в случае, если после второй дозы «Спутника V» человек заболевает в течение трех недель, когда еще полностью не сформировался иммунитет к коронавирусу, то, как показывает имеющийся у специалистов опыт, пациент заболевает в легкой форме.

Гинцбург подчеркнул, что в случае, если человек заболевает на третий-пятый день после первой прививки «Спутником V», то болезнь может протекать в более тяжёлой форме, в связи с чем требуется соблюдать все необходимые меры осторожности и санитарные правила.