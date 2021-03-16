Москва, , 14:45 — REGNUM Размеры автокредитов в России за последние три года растут как в отношении новых легковых машин, так и относительно автомобилей с пробегом. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Автокредит Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Если в 2017 году средний размер автокредита в РФ составлял 658 тыс. рублей, то в 2020 году он вырос до 905 тыс. рублей. Что же касается вторичного рынка, то здесь за три года этот показатель вырос с 522 тыс. до 620 тыс. рублей.

Таким образом размер автокредита на новые автомобили за 2017 — 2020 гг. вырос гораздо больше, чем на подержанные. Средний размер автокредита на новые машины за три года вырос на 38%, а на подержанные — на 19%.

Напомним, в России в прошлом году заёмщики остановили платежи по автокредитам на общую сумму 10,3 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом на данный момент объём просроченной задолженности в стране вырос на 22,6%.

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