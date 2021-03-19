Москва, , 17:48 — REGNUM Средний уровень долговой нагрузки россиян по потребительским кредитам и ипотеке вырос в конце 2020 года. Об этом сообщили 19 марта в пресс-службе Банка России.

«Средний уровень долговой нагрузки физических лиц по вновь выданным необеспеченным потребительским кредитам в IV квартале 2020 года составил 62% (в III квартале — 61%)», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечают, что небольшое повышение показателя не несёт угроз финансовой стабильности и стало следствием «возврата отдельных банков к стандартам кредитования, которые наблюдались до начала пандемии».

Средняя величина долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в IV квартале составила 56% против 54% в III квартале, сообщают также в ЦБ.

При этом доля предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% в общем объёме выданных ипотечных кредитов осталась практически неизменной — 31,8% в IV квартале после 31,7% в III квартале.

Напомним, ранее сегодня в Банке России не исключили ужесточения регулирования выдачи ипотеки в случае дальнейшего роста цен на недвижимость в стране.

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