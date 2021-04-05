Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM Попытку пересчитать в ходе всероссийской переписи населения в 2021 году «казаков» по национальности лидер движения «За правду» Захар Прилепин назвал прямым путём к сепаратизму.

Казаки Дарья Драй © ИА REGNUM

«В Ростове решили казаков выделить в отдельную национальность. Это прямой и беспощадный путь к сепаратизму. Людей, к этому причастных, надо гнать с их должностей и судить. Чтоб было неповадно этим всем заниматься. Казаки, напомню, воинское сословие. А не нация. С тем же успехом в отдельную нацию можно выделить «однодворцев», а то и «стрельцов», — написал Прилепин в своём телеграм-канале.

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Прилепин напомнил, что казачество сформировалось при Иване Грозном «из русских людей с вливаниями татарской и черкасской составляющей».

«Казаки — такие же русские, как нынешние рязанцы, воронежцы, липчане — у них одна кровь и, в сущности, общая история. «Древняя история казачества» — сборник несусветных баек и апология антиисторической дурости. По любым данным — от строения лиц и черепов до форм песенной и обрядовой культуры — казаки стопроцентные выходцы из Руси-России», — считает Прилепин.

ИА REGNUM сообщало, что о возможности пересчитать казаков в ходе всероссийской переписи населения ещё в 2019 году заявила руководитель Ростовстата Марина Самойлова. Однако в текущем году принято решение об использовании словосочетаний «донские казаки», «русские казаки», «православные казаки» и других.

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