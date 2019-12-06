Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM Первый заместитель губернатора Ростовской области, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров считает себя казаком. Об этом он заявил в ходе недавней встречи с журналистами, передаёт ИА REGNUM.

«Это очень сложный вопрос. Когда у нас была последняя перепись населения, я с женой поссорился. Потому что я с сыновьями в графе «национальность» написали «казак», а она написала «русская». Лично я считаю себя казаком, но понимаю, что я также и русский», — сказал Гончаров.

Экс-атаман обратил внимание на то, что события, связанные с историей казачества, учёные трактуют по-разному. Так, например, до XVII века на Дону господствовало двуязычие — население использовало и русский, и татарский языки.

«Это не значит, что казаки были татарами. Просто этот язык был востребован в степи. Потом на протяжении нескольких веков происходила славянизация Дона, поэтому у всех казаков в жилах течёт и русская кровь», — уточнил Гончаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в ходе всероссийской переписи населения 2010 года 67 тыс. 660 российских граждан идентифицировали себя казаками по национальности в четырёх вариантах, предложенных Росстатом.

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