Ростов-на-Дону, , 16:58 — REGNUM «Внести казаков в перечень национальностей РФ» — петицию под таким названием содержит интернет-ресурс «Российская общественная инициатива». Согласно опубликованному обращению, донские казаки хотят указывать свою национальную принадлежность.

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В петиции приведены результаты всероссийской переписи населения 2010 года, в ходе которой 67 тыс. 660 граждан РФ идентифицировали себя казаками по национальности в четырёх вариантах, предложенных Росстатом.

«До сих пор запись «казаки» не включена в «ОК 018−2014. Общероссийский классификатор информации о населении». Данная проблема продолжает оставаться неразрешённой, невзирая на нарастание соответствующего социального запроса со стороны казаков, выражающегося в многочисленных общественных акциях, митингах, петициях и обращениях в органы власти», — говорится в открытом письме.

По мнению автора петиции, казаки не могут реализовать конституционное право указывать свою национальную принадлежность. Поддержавшие инициативу интернет-пользователи просят внести необходимые поправки в процессе организации всероссийской переписи населения 2020 года.

ИА REGNUM отмечает, что интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» был создан по указу президента РФ в 2013 году. За прошедшее время на сайт было направлено более 16,4 тыс. петиций граждан.

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