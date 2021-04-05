Москва, 5 апреля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В России ситуация на рынке труда стабилизируется. Как заявили в пресс-службе Минтруда РФ 5 апреля, число зарегистрированных безработных в стране снизилось с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона человек. Таковы данные на 1 апреля 2021 года.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

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«Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, продолжила снижаться. По состоянию на 1 апреля 2021 года она составила менее 1,755 млн человек», —уточнили в беседе с РИА Новости в федеральном ведомстве.

По данным Росстата, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в феврале снизился на 0,1 процентный пункт — с 5,8% до 5,7%, а число безработных в феврале составило 4,24 миллиона человек.

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