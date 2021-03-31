Москва, , 14:53 — REGNUM Уже к концу 2021 года в России необходимо восстановить рынок труда. Такую задачу на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021−2023 годы поставил президент России Владимир Путин.

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При этом, этот показатель должен быть восстановлен до уровня 2019 года, подчеркнул глава государства.

«Мы с правительством постоянно это обсуждаем. Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова заявила, что ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, снижается число официально зарегистрированных безработных. Так, по её словам, если в сентябре 2020 года число зарегистрированных в центрах занятости граждан доходило до 3,7 млн человек, то теперь их 2,4 млн человек. То есть численность зарегистрированных безработных за полгода снизилась примерно на треть.

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