Москва, , 19:54 — REGNUM Уровень безработицы в России в феврале 2021 года составил 5,7% от экономически активного населения после 5,8% в январе и 5,9% в декабре минувшего года. Такие данные приводятся в опубликованном 19 марта докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Согласно данным ведомства, в феврале 4,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней.

При этом в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, в качестве безработных в феврале были зарегистрированы 2,2 миллиона человек, в том числе 1 миллион человек получали пособия по безработице.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале, по оценке Росстата, составила 75 миллионов человек, или 51% от общей численности населения страны.