Москва, , 16:09 — REGNUM По сравнению с последней встречей представителей стран-участниц ОПЕК+ ситуация на рынке нефти улучшилась. Об этом в ходе очередного заседания в формате ОПЕК+ заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«С момента нашего прошлого разговора и благодаря совместным действиям ситуация улучшилась, динамика остается положительной», — сказал Новак.

По его словам, на сегодняшний день дефицит на рынке составляет около двух миллионов баррелей в сутки.