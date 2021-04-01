Москва, 1 апреля 2021, 13:18 — REGNUM В администрации президента РФ не стали комментировать предстоящую министерскую встречу стран ОПЕК+. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, если комментарии по этому вопросу и будут даны, то со стороны курирующего данную тему вице-премьера Александра Новака.
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Он также добавил, что Новак находится в контакте с коллегами из Саудовской Аравии и США.
Как сообщало ИА REGNUM, министерская встреча ОПЕК+ должна состояться 1 апреля. Накануне совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ завершил заседание, прошедшее в формате видео-конференц-связи, без рекомендаций для предстоящей 15-й министерской встречи.