Москва, , 13:18 — REGNUM В администрации президента РФ не стали комментировать предстоящую министерскую встречу стран ОПЕК+. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, если комментарии по этому вопросу и будут даны, то со стороны курирующего данную тему вице-премьера Александра Новака.

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«Воздержусь от каких-либо комментариев на этот счёт», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что Новак находится в контакте с коллегами из Саудовской Аравии и США.

«А что касается контактов на высшем уровне, мы будем вас информировать о них», — пообещал журналистам Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, министерская встреча ОПЕК+ должна состояться 1 апреля. Накануне совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ завершил заседание, прошедшее в формате видео-конференц-связи, без рекомендаций для предстоящей 15-й министерской встречи.