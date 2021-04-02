Кишинёв, 2 апреля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон в ходе рабочей поездки в Москву обсудил с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком возможность поставки в Молдавию вакцины «Спутник V». Об этом лидер «социалистов» 1 апреля сообщил в своём телеглам-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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«Я проинформировал российских партнёров о готовности молдавской стороны закупить в срочном порядке не менее 500 тысяч доз вакцины «Спутник V», — написал Додон.

Он сообщил, что в ближайшее время в Молдавию должны поставить 180 тыс. доз российской вакцины, из которых 60 тыс. доз будет необходимо переправить в Приднестровскую Молдавскую Республику.

Стоит отметить, что ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что в течение апреля и мая в республику обещают поставить 62 тыс. доз вакцины «Спутник V».