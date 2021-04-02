Тирасполь, , 08:59 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе рабочей поездки в Москву договорился о поставках в республику вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом он 1 апреля сообщил в своём телеграм-канале.

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«Достигнута принципиальная договоренность о поставке в Приднестровье 62 000 доз вакцины «Спутник V», — написал глава ПМР.

Он сообщил, что сначала 42 000 доз препарата поставят в республику в апреле, а потом еще 20 000 доз — в мае. Дальнейшие поставки будут обговариваться позже.

Напомним, в Приднестровье вакцинация от COVID-19 началась 29 марта. Пока в республике есть только вакцина, произведённая компанией AstraZeneca.

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