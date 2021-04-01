Берлин, 1 апреля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Эффективность вакцины от коронавируса от американской компании Pfizer и германской BioNTech составляет 91,3% после шести месяцев её применения. Об этом говорится в опубликованном 1 апреля сообщении BioNTech.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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В ноябре 2020 года эффективность вакцины Pfizer и BioNTech была повышена до 95% в ходе финальной стадии испытаний. Теперь обе компании объявили новые итоги изучения 927 подтвержденных случаев COVID-19.

Оно проводилось в рамках третьей фазы исследований, которая окончилась 13 марта 2021 года. Препарат BNT162b2 показал эффективность против вируса SARS-CoV-2 на 91,3%. Её оценивали от семи дней до шести месяцев после введения второй дозы.

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