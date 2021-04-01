Женева, Швейцария, , 11:11 — REGNUM На данный момент темпы вакцинации от COVID-19 в Европе продолжают быть непозволительно медленными. Об этом 1 апреля говорится в заявлении европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«Распределение вакцин происходит недопустимо медленно. И до того момента, пока охват (населения вакцинацией — ред.) остается низким, нам необходимо применять те же меры общественного здравоохранения и социальной защиты, которые мы применяли в прошлом, чтобы компенсировать задержку графика (прведения прививок — ред.)», — заявил глава подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Также он подчеркнул, что ВОЗ должна ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя все имеющиеся запасы данного препарата.

Кроме того, Клюге уточнил, что на данный момент первую дозу вакцины от SARS-CoV-2 получили только 10% населения Европы, а полностью прошли вакцинацию (получили обе дозы) — только 4%.

В то же время, отмечается, что данные национальной службы здравоохранения Британии показывают, что распределение вакцин среди лиц старше 70 лет, которое началось в стране в декабре минувшего года, уже спасло шесть тысяч жизней.

При этом, по словам главы европейского подразделения ВОЗ, данные Израиля по применению вакцины от COVID-19 производства американо-германского концерна Pfizer/BioNTech говорят о том, что вторая доза препарата на 90% является эффективной для предотвращения заражений, серьезного течения новой болезни и госпитализаций.

Вместе с тем, указывается, что в настоящее время в Европе наблюдается рост выявляемых случае заражения SARS-CoV-2 и число летальных исходов от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что будущие поставки вакцины Johnson & Johnson в США были приостановлены после того, как из-за ошибки на заводе-изготовителе были испорчены миллионы доз препарата.