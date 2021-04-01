Москва, 1 апреля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ одобрило использование препарата «КОВИД-глобулин» для лечения коронавирусной инфекции. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Препарат является разработкой холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». Лекарство будет применяться для лечения средних и тяжёлых форм коронавирусной инфекции.

«Мы представляем первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат специфического антиковидного иммуноглобулина», — приводят в пресс-службе слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

Читайте также: Мурашко рассказал, кому можно прививаться «КовиВаком»

Он отметил, что средство предназначено именно для лечения ковида.

«Фактически наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса — пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», — сказал Чемезов.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункты вакцинации начала поступать ещё одна вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона».