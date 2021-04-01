Москва, , 15:13 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «КовиВак» предназначена для применения лицам в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«По вакцине производства института Чумакова, разрешение пока дано 18−60 лет», — сказал Мурашко.

По его словам, по вакцинации лиц старше 60 лет «продолжаются исследования».

Мурашко отметил, что для вакцинации могут использоваться все три российские вакцины, и особых ограничений, кроме аллергических реакций и инфекционных осложнений, таковых нет: «Хочу отметить, что вакцина производства института им. Гамалеи доступна для использования от 18 [лет] и старше. [Вакцина] института «Вектор» «ЭпиВакКорона» разрешена для использования от 18 лет и старше».