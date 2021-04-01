Москва, 1 апреля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. На сегодня в ряде стран сохраняются проблемы в трудовой сфере, которые возникли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 1 апреля, на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой заявил президент РФ Владимир Путин.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

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«Там, где не придавали им значения, до сих пор проблемы сохраняются, к сожалению, — сказал глава государства. — Я имею в виду не Россию, другие страны».

В свою очередь омбудсмен отметила, что обращений по трудовой сфере от жителей России в аппарат уполномоченного становится меньше. По её словам, особенно сложные вопросы возникали в трудовой сфере, когда-либо заставляли людей выходить на работу, либо уходить в отпуск без сохранения содержания, либо увольняться.

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«Такие вопросы приходилось решать, они имели комплексный массовый характер», — добавила Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поставил задачу восстановить рынок труда в России к концу 2021 года, причём до уровня 2019 года.