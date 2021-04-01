Москва, , 13:42 — REGNUM За последние пять лет граждане России по-прежнему наиболее часто жалуются на невыплаты заработных плат, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, недоступность социального жилья и насилие в исправительных учреждениях. Об этом 1 апреля заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

«Наиболее чувствительные темы оставались прежние. Это невыплаты заработной платы, применение насилия в колониях, это вопросы ЖКХ, медленное продвижение получения социального жилья. В последнее время участились случаи недопуска адвокатов к административно задержанным. И это не только связано с COVID», — заявила Москалькова.