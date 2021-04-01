Москва, 1 апреля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Более 100 млн доз российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» будет ежегодно выпускать китайская фармацевтическая компания TopRidge Pharma. К такой договорённости пришли компания и Российский фонд прямых инвестиций, говорится в сообщении РФПИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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Фармкомпания является подразделением Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding. Такое партнёрство, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, позволит расширить производственные возможности для выпуска вакцины в Китае и обеспечить партнёров этим препаратом.

Компания TopRidge Pharma после получения соответствующих разрешений будет распространять препарат в материковой части Китая, в Гонконге, Макао и Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее РФПИ договорился о выпуске «Спутника V» с китайской компанией Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., Ltd.

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