Москва, , 11:40 — REGNUM Представители Российского фонда прямых инвестиций договорились о производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V» на территории Китая с одной из местных компаний. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

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«РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., Ltd., объявляют о соглашении для производства более 60 млн доз вакцины «Спутник V». Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что старт коммерческого производства российской вакцины намечен на май 2021 года.