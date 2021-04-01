Москва, 1 апреля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция никуда не исчезнет, людям придётся к этому привыкать. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире канала «Соловьев LIVE» в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Будет и третья, и четвертая, и пятая, и двадцать пятая [волна коронавируса]», — сказал Мясников.

Он предположил, что жителя России придётся прививаться от COVID-19 ежегодно или через год.

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