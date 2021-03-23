Москва, , 13:23 — REGNUM Информация о якобы невозможности ревакцинации «Спутником V» была некорректно воспринята в СМИ. Об этом заявила директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» поняты некорректно. Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации — прерогатива лечащего врача», — сказала Пшеничная, слова которой цитирует пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на Наталью Пшеничную заявили, что ревакцинация «Спутником V» вряд ли будет возможна, однако пациенты смогут сделать это вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».