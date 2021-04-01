Москва, 1 апреля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В России торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

По их данным, такая ситуация произошла после того, как российское правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии производителям данной продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля.

Так, заводы смогут получить от государства по пять рублей за каждый килограмм сахара, который они продают торговым сетям по фиксированной цене (36 рублей за кг).

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Собеседник газеты уточнил, что заводам якобы стало невыгодно реализовывать свою продукцию до 1 апреля. Кроме того, производители отказываются подтверждать торговым сетям объёмы будущих поставок. При этом запасы сахарного песка на распределительных центрах торговых компаний сокращаются каждый день.

Как сообщал ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг РФ заключили соглашения с крупнейшими производителями и поставщиками о снижении и удержании цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально предполагалось, что соглашение охватит первые три месяца 2021 года — период до 1 апреля.

Позднее Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления правительства о продлении соглашения по ценам на сахар до 1 июня, по ценам на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

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