Москва, , 13:30 — REGNUM Работа по сдерживанию роста цен на продукты в России является филигранным процессом, заявил 30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это процесс достаточно филигранный», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам.

«Повторю, что, конечно, это находится — как одно из поручений президента — под контролем администрации», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 30 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сроки действия специальных соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России, которые были заключены с производителями и поставщиками этих продуктов питания, были продлены.

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