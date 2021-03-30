Москва, , 11:55 — REGNUM Правительство России продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло, сообщает 30 марта сайт правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что соглашения по стоимости сахара будут продлены до 1 июня, масла — до 1 октября.

В правительстве уточнили, что речь идёт о договорах, подписанных Минсельхозом и Минпромторгом с отраслевыми ассоциациями и сельхозпроизводителями. Договорённости устанавливают верхнюю планку цен на 1 кг сахара в 36 рублей для оптовых покупателей и 46 рублей для розничных. Литр подсолнечного масла должен стоит 95 (оптом) и 110 (в розницу) рублей.

Срок соглашений истекал 1 апреля.