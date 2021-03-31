Москва, , 14:31 — REGNUM В администрации президента РФ не следили за событиями, которые разворачивались 30 марта в подмосковном посёлке Новые Вешки под Мытищами, где проходила спецоперация силовиков. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Никак не следили», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что «в данном случае Росгвардия выполняла свою работу». При этом Песков отказался давать оценку действиям силовиков в ходе спецоперации.

«Это абсолютно не наша прерогатива», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее продолжительность спецоперации в подмосковных Новых Вешках под Мытищами, которая длилась более девяти часов, вызвала вопросы у депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия»). По его словам, копоть сгоревшего коттеджа «осядет» на репутации силовиков «публичным позором».

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С ним не согласен депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Парламентарий подчеркнул, что любая спецоперация — это очень кропотливая работа, где главный приоритет — не скорость, а безопасность людей.

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