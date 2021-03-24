Неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из домов коттеджного посёлка «Новые Вёшки» в Мытищах. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах, мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.

Сообщается также, что неизвестный ведёт стрельбу из оружия не только по правоохранителям, но и по обычным прохожим.

По имеющейся у СМИ информации, мужчине 61 год, полиция ранее прибыла к нему домой для задержания за незаконную торговлю оружием, однако мужчина отказался сдаваться. Спецслужбы готовятся к штурму.

Подробности инцидента рассказывает ИА REGNUM.