30 Марта
 
13:54

Стрелок из Мытищ ранее владел ЧОПами

Ранее житель посёлка Новые Вешки Владимир Барданов владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами. Вероятно, с тех пор у мужчины осталось оружие.

13:52

Стрелок из Мытищ находился в федеральном розыске

Открывший стрельбу в подмосковных Мытищах мужчина находился в федеральном розыске по делу о краже.

13:51

Видео из телеграм-канала @Lshot

13:51

Росгвардия. Фото: rosguard.gov.ru

13:49

Стрелок из Вешек владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированны в течение 2−3 последних лет. Оружие у него могло остаться с тех пор — Mash.

13:49

Житель Мытищ открыл стрельбу и бросил гранаты после прихода полиции

Житель подмосковных Мытищ открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как сотрудники полиции пришли осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия.

13:46

Барданов, открывший стрельбу по полиции в подмосковных Новых Вешках, находился в федеральном розыске по делу о краже — РЕН ТВ.

13:45

В Мытищах сотрудники ФСБ проводят спецоперацию из-за стрелка

Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию в подмосковных Мытищах, где устроил стрельбу житель коттеджного посёлка. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Baza.

13:45

В Мытищах силовики штурмуют дом, в котором забаррикадировался стрелок

В подмосковных Мытищах силовики начали штурм дома, из окна которого мужчина открыл огонь по прохожим и полицейским.

13:43

В Вешках начался штурм дома, в котором окопался стрелок. Его зовут Владимир Барданов, ему 61 год, он прописан в Москве.

13:42

Житель Подмосковья открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как полиция пришла осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия — МВД.

13:42

В Мытищах в доме стрелка могут находиться заложники

Трёх человек, включая ребёнка, может держать в заложниках мужчина, стреляющий из окна дома в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает 30 марта источник Интерфакса.

«На переговоры стрелок пока не идёт, требований не выдвигает», — сообщил источник.

13:40

Силовики начали штурм дома — телеграм-канал 112.

13:39

Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники ФСБ проводят спецоперацию. Жителей попросили не выходить из домов. По всему поселку дежурят десятки сотрудников ФСБ, МВД, ГИБДД.

13:38

LifeShot: на стрелка из посёлка Новые Вешки зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое.

13:37

Стрелок из Мытищ может располагать целым арсеналом оружия

Мужчина «палит из автомата и кидает гранаты», сообщает телеграм-канал Mash. Дом оцепили силовики.

13:37

Ребенок и двое взрослых могут быть в заложниках — Интерфакс.

13:29

В Мытищах мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

В Мытищах мужчина открыл из окна дома огонь по прохожим и полицейским.

13:27

По предварительным данным, в доме у стрелка может быть арсенал нелегального оружия, включая гранаты.

13:27

Территория вокруг дома оцеплена, со стрелком ведутся переговоры. Пострадавших пока нет.