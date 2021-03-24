Стрелок из Мытищ ранее владел ЧОПами
Ранее житель посёлка Новые Вешки Владимир Барданов владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами. Вероятно, с тех пор у мужчины осталось оружие.
Стрелок из Мытищ находился в федеральном розыске
Открывший стрельбу в подмосковных Мытищах мужчина находился в федеральном розыске по делу о краже.
Видео из телеграм-канала @Lshot
Стрелок из Вешек владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированны в течение 2−3 последних лет. Оружие у него могло остаться с тех пор — Mash.
Житель Мытищ открыл стрельбу и бросил гранаты после прихода полиции
Житель подмосковных Мытищ открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как сотрудники полиции пришли осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия.
Барданов, открывший стрельбу по полиции в подмосковных Новых Вешках, находился в федеральном розыске по делу о краже — РЕН ТВ.
В Мытищах сотрудники ФСБ проводят спецоперацию из-за стрелка
Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию в подмосковных Мытищах, где устроил стрельбу житель коттеджного посёлка. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Baza.
В Мытищах силовики штурмуют дом, в котором забаррикадировался стрелок
В подмосковных Мытищах силовики начали штурм дома, из окна которого мужчина открыл огонь по прохожим и полицейским.
В Вешках начался штурм дома, в котором окопался стрелок. Его зовут Владимир Барданов, ему 61 год, он прописан в Москве.
Житель Подмосковья открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как полиция пришла осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия — МВД.
В Мытищах в доме стрелка могут находиться заложники
Трёх человек, включая ребёнка, может держать в заложниках мужчина, стреляющий из окна дома в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает 30 марта источник Интерфакса.
«На переговоры стрелок пока не идёт, требований не выдвигает», — сообщил источник.
Силовики начали штурм дома — телеграм-канал 112.
Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники ФСБ проводят спецоперацию. Жителей попросили не выходить из домов. По всему поселку дежурят десятки сотрудников ФСБ, МВД, ГИБДД.
LifeShot: на стрелка из посёлка Новые Вешки зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое.
Стрелок из Мытищ может располагать целым арсеналом оружия
Мужчина «палит из автомата и кидает гранаты», сообщает телеграм-канал Mash. Дом оцепили силовики.
Ребенок и двое взрослых могут быть в заложниках — Интерфакс.
В Мытищах мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
В Мытищах мужчина открыл из окна дома огонь по прохожим и полицейским.
По предварительным данным, в доме у стрелка может быть арсенал нелегального оружия, включая гранаты.
Территория вокруг дома оцеплена, со стрелком ведутся переговоры. Пострадавших пока нет.