Москва, , 21:19 — REGNUM Продолжительность спецоперации в Подмосковных Новых Вешках под Мытищами вызывает вопросы у депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция»

Он обратил внимание на то, что, по данным СМИ, в операции участвует спецназ Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр».

"Почему куча разного спецназа, имеющая тяжёлую технику и специальное оборудование, и снаряжение не могут до сих пор обезвредить одного человека?» — рассуждает Лысаков в ТГ-канале.

«Если после того, как дом догорит («великолепное» точечное решение проблемы) останки стрелка не найдут, а есть шанс, что пути отступления у него тоже были, не домашним зоопарком же единым жил человек, то на наших правоохранителей ляжет публичный позор, хотя и без этого догорающий особняк отбрасывает на них не только клубы дыма и отблески пламени, но и копоть, оседающую на их репутации», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дом в коттеджном поселке под Мытищами, в котором укрылся забаррикадировашийся стрелок, загорелся после обстрела из гранатометов. Стрельба в коттеджном поселке началась в районе 13:00 мск, силовики предприняли несколько попыток штурма.

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