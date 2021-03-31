* ИГ — запрещённая в России организация

Рабат, , 08:55 — REGNUM Потерявшие контроль над базами на Ближнем Востоке террористы пытаются привлечь боевиков и финансы в других регионах. Африка не стала исключением. Об этом заявил министр иностранных дел Марокко Насер Бурита.

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«Африка стала целью и центром внимания для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится укрепить своё присутствие в Африке, сотрудничая с местными террористическими группировками и преступными сетями, пишет РИА Новости. Бурита добавил, что всё больше группировок присягает на верность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Министр напомнил, что в 2020 году число жертв нападений в регионе Сахель возросло до 4250 человек. По сравнению с 2019 годом это на 60% больше. В этой связи глава МИД Марокко уверен, что международным организациям необходимо сосредоточиться на данной проблеме и оказывать «ощутимую поддержку» странам западной Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта исламистские радикалы напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Часть местных жителей успела скрыться в близлежащих лесах, однако несколько десятков человек погибли от рук боевиков. Позднее ответственность за захват города взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).