* ИГ — запрещённая в России организация

Уагадугу, , 08:39 — REGNUM Ежегодный обзор тенденций в области терроризма показал, что в странах Африки к югу от Сахары большинство экстремистских нападений было связано с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её филиалами. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на Глобальный индекс терроризма, разработанный аналитическим центром Института экономики и мира.

По итогам исследования, в этом году в мире насчитывается чуть менее 14 000 смертей, связанных с терроризмом. Уже пятый год подряд этот показатель снижается.

Было установлено, что наибольшее снижение смертности произошло в Нигерии и Афганистане. Наибольший рост активности террористов произошёл в Буркина-Фасо, где число погибших возросло на 590%.

Исследователи также выделяют Мозамбик, Мали и Нигер как страны, в которых наблюдается значительный рост числа террористических актов.

Они предупредили, что ухудшение экономических условий может сделать больше людей восприимчивыми к экстремистской пропаганде.

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