* ИГ — запрещённая в России организация

Мапуту, , 17:18 — REGNUM Террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о своей ответственности за захват города Пальма в Мозамбике.

Об этом 29 марта сообщил на своей странице в Twitter сотрудник телеканала France24.

Напомним, исламистские радикалы 24 марта напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Часть местных жителей успела скрыться в близлежащих лесах, однако боевики успели убить несколько десятков человек.

По неофициальным данным, в результате нападения и операции по его освобождению, город Пальма почти полностью разрушен. СМИ сообщают о гибели 57 человек, среди которых семеро иностранных граждан.

* ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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