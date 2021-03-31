Москва, 1 апреля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, в России перестал действовать целый ряд льгот. Большая часть из них была введена в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атлант

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Иммунитет для заёмщиков

Так, ранее обнародованные рекомендации Центробанка, которые были призваны облегчить положение заёмщиков, утратили свою силу. Речь идёт о том, что банки должны были идти навстречу заёмщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов — переносить сроки платежа, снижать его размер и предлагать иные варианты облегчения кредитного бремени.

Кроме того, 31 марта стало последним днём, когда действовал запрет Центробанка на принудительное выселение клиентов-должников.

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Правила оформления больничных для людей 65+

С 1 апреля перевод сотрудников старше 65 лет на удалённую работу перестал быть обязательным, теперь такой режим только рекомендуется правительством РФ для работодателей. При этом перевод на «удалёнку» именно граждан старшего возраста будет приоритетным.

Также перестали действовать правила оформления больничных листов лицам в возрасте 65 лет и старше в случае карантина.

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Новогодние выплаты на детей

1 апреля истёк срок подачи гражданами России заявлений на получение выплат размером пять тысяч рублей на каждого ребёнка до восьми лет, указ о выплате которых президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2020 года.

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Наличные для электронных кошельков

С 1 апреля граждане России не смогут пополнять наличными анонимные электронные кошельки. В частности, это касается WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторых видов проездных и карт школьников. До этого Банк России разрешал это делать. Теперь пополнять такие кошельки можно будет только с привязанного банковского счёта.

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Упрощённая регистрация безработных

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Напомним, 1 апреля истекал срок упрощённой регистрации безработных, введённый год назад на фоне пандемии COVID-19. Временные правила позволяли регистрироваться в центрах занятости дистанционно и без сбора дополнительных документов. Однако 31 марта правительство РФ приняло решение продлить возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года.

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