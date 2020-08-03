Москва, , 14:45 — REGNUM Эпоха электронных кошельков уходит в прошлое. Это была полезная инновация в те времена, когда у российских граждан не было пластиковых карточек и когда оплата картой была непривычна, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«20 лет назад электронным магазинам ещё не предлагали лёгкую интеграцию платёжных решений, вебмастеру, который продавал рекламные площади у себя на сайте, было сложно получить оплату. Вот тогда электронные кошельки и стали полезной инновацией.

Продав рекламу, вебмастер получал оплату в WMZ или WMR (это разновидности WebMoney), а потом заказывал себе компьютер в онлайн-магазине, который принимал такие платёжные средства к оплате. Магазин, в свою очередь, приобретал рекламу в баннерной сети, где состоял вебмастер — так круг и замыкался.

Потом возникла потребность часто оплачивать услуги, вроде сотовой связи, из-за чего не хотелось торчать в очередях в банке и началась эпоха расцвета, когда карточки WebMoney и Яндекс. Деньги продавались в салонах. Однако с тех пор население привыкло платить карточками и даже осваивает бесконтактную оплату при помощи смартфонов — а там уже совсем другие игроки, уровня Apple, Google и Samsung.

Возможность анонимного пополнения оставалась конкурентным преимуществом электронных кошельков, которое у них теперь отобрали. Этот шаг находится вполне в русле других мер государства по искоренению анонимных платежей и по сокращению роли наличных в обороте. Попутно возникает вопрос о транспортных картах.

К примеру, можно пополнить свою карту «Тройка» совершенно анонимно. С её помощью можно не только кататься на метро и по МЦК, но и, например, сходить в музей, планетарий или зоопарк. Ничто мне не мешает положить туда побольше денег и отдать долг какому-нибудь завсегдатаю музеев.

Если бы посещение музеев в России влетало в 20−30 евро, как в Европе, то чем бы такая карта уступала обычному пластику? Разве что тем, что её не принимают в магазинах, но по мере того как общий объём средств на таких картах увеличивался бы, чтобы мешало бы транспортным ГУП договариваться и с магазинами об их приёме.

Так, сами собой выросли бы новые операторы, конкурирующие с банками и платёжными операторами. Но государство явно не ставит цель расплодить подобные финансовые организации нового типа.

Поэтому преимущество в виде дополнительной ценности от возможности анонимного пополнения рано или поздно отберут не только у электронных кошельков, но и у любых транспортных карт. Но пока что «Тройка» пополняется так же легко, как и в старые добрые времена», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают возможность пополнения анонимных электронных кошельков.

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