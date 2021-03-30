Москва, , 13:33 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал продлить действие мер поддержки граждан и бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

«Обращаю внимание, что «коронакризис» не разрешен, и доходы людей продолжают снижаться. Поэтому наша партия призывает правительство не бросать граждан «на съедение» банкам, продлить действие льгот для заемщиков и других антикризисных мер и после 1 апреля», — заявил Миронов.

Кроме того, по его мнению, необходимо возобновить меры поддержки, которые завершились еще раньше, и расширить антикризисный пакет.

В частности, парламентарий настаивает на дополнительных пособиях для семей с детьми. Пособия действовали в апреле-июне, потом по решению президента РФ Владимира Путина добавили так называемые новогодние выплаты.

«Эти выплаты нужно было пролонгировать, как минимум, на весь период пандемии», — предлагает Миронов.

С 1 апреля перестанут действовать ряд мер, направленных по поддержку граждан и бизнеса. Так, только до конца марта принимаются заявленияо выплате на детей в размере 5 тыс. рублей. С 1 апреля перевод сотрудников от 65 лет на так называемую «удаленку» перестанет быть обязательным. В марте истекает срок упрощенной регистрации безработных, который был введен на фоне начала пандемии. Кроме того, в марте заканчивают действовать рекомендации ЦБ, облегчающие положение взявших кредиты.