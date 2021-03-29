Париж, , 13:56 — REGNUM Медицинской системе Франции грозит коллапс из-за увеличения числа больных коронавирусной инфекцией. Руководству страны следует срочно закрыть границы, заявили медики в открытом письме, опубликованном изданием Le Journal du Dimanche.

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Авторы обращения заявили, что в больницах страны не хватает мест, и врачам придётся «выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с COVID-19». Медики отмечают, что не хотят этого, но таково реальное положение дел.

«Нам придётся подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдёт не так», — подчеркнул врач Бенджамин Давидо.

Врачи пообещали оказывать помощь всем пациентам до тех пор, пока это будет возможно. Своё письмо они назвали попыткой показать правительству, насколько тяжёлая ситуация сложилась в больницах.

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