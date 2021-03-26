Париж, , 18:05 — REGNUM В 2020 году государственный долг Франции вырос до 115,7% ВВП, а бюджетный дефицит достиг 9,2%. Это первый раз с 1949 года, когда наблюдается такой дефицит. Об этом 26 марта сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции INSEE.

На сегодняшний день государственный долг Франции достиг €2650,1 млрд, а бюджетный дефицит €211,5 млрд. До коронакризиса — в 2019 году — задолженность составляла 97,6% ВВП, а дефицит — 3,1%.

Из-за эпидемии COVID-19 французская экономика погрузилась в рецессию — 8,2% в 2020 году. В этой ситуации французское правительство, во избежание корпоративных банкротств и массовых сокращений рабочих мест, было вынуждено прибегнуть к массовой поддержке экономики. Вследствие этого государственные расходы (правительства, местных органов власти и на социальное обеспечение) увеличились на 5,5% (€73,6 млрд). В то же время снижение экономической активности в стране привело к уменьшению доходов, которые упали на 5% (€63,1 млрд) из-за снижения доходов от налогов и социальных взносов.

В нынешнем году французское правительство планирует сократить дефицит государственного бюджета до 8,5% ВВП, но госдолг, как ожидается, будет продолжать рост более чем до 122%.

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