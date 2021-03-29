Берлин, , 10:59 — REGNUM Следующая новая мутация COVID-19 может быть невосприимчива к существующим вакцинам от коронавирусной инфекции. Такие прогнозы сделал глава канцелярии федерального канцлера и министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун. Об этом сообщает телеканал ZDF.

«Если параллельно с вакцинацией количество заражений снова быстро вырастет, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине», — подчеркнул Браун.

По его словам, в этом случае люди «остались бы с пустыми руками»: понадобились бы новые вакцины и вакцинацию пришлось бы начать заново.

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Министр подчеркнул, что на данный момент Германия переживает «самую острую фазу пандемии» и третья волна пандемии COVID-19 может быть хуже второй.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Чехии. Сотрудники лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно обнаружили редкий, ранее неизвестный штамм коронавируса. По мнению экспертов, новая мутация не может быть опаснее, нежели британская или южноафриканская разновидность коронавируса. В настоящее время исследования нового штамма продолжаются.