Прага, , 05:46 — REGNUM Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Чехии. Об этом 28 марта сообщило Чешское телевидение.

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Новый штамм был выявлен сотрудниками лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, где проводятся тесты на коронавирусную инфекцию. Специалисты лаборатории обнаружили редкий, ранее неизвестный штамм коронавируса. По мнению экспертов, новая мутация не может быть опаснее, нежели британская или южноафриканская разновидность коронавируса. В настоящее время исследования нового штамма продолжаются.

Эпидемиологическая ситуация в Чехии является одной из самых неблагополучных в Европе. Здесь были выявлены британский и южноафриканский штаммы коронавируса. В настоящее время на территории страны действует режим чрезвычайного положения. Общее число выявленных случаев заражения в стране, где проживает 10,702 млн граждан, составило 1 515 029, число погибших составило 25 874 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разгоне полицией в Чехии акции протеста против карантинных мер, которая проходила на реке Влтава.

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