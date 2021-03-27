Женева, Швейцария, 27 марта, 2021, 23:27 — ИА Регнум. За последние сутки на планете Земля зафиксировано 612 369 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в мире превысило 125,78 млн человек. Такие данные приводит 27 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире от COVID-19 скончались ещё 10 590 пациентов, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 22 759 432.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о 614 тыс. новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

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