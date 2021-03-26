Женева, Швейцария, , 20:06 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 614 570 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 125 160 255 человек. Такие данные приводит 26 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 9396 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 748 737.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 575 191 новом случае инфицирования и 10 421 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.