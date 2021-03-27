Москва, 27 марта, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин перед сном, после того как прошел вакцинацию от COVID-19, положил рядом с собой градусник. Об этом сообщил глава государства в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Драй ИА REGNUM Термометрия

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По словам главы государства, на тумбочку у кровати он положил «на всякий случай» градусник, когда ложился спать.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства после проведённой несколько дней назад вакцинации от COVID-19 чувствует себя хорошо.

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