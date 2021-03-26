Москва, , 12:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин после проведённой несколько дней назад вакцинации от COVID-19 чувствует себя хорошо. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», — сказал Песков.

По его словам, близкие российского лидера привились ещё раньше, чем сам Путин.