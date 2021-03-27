Таллин, 27 марта, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Власти Эстонии обратились к Европейскому союзу с просьбой предоставить дополнительные дозы вакцины от COVID-19. Об этом, как передает Рostimees. ee, сообщила 26 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас после состоявшейся видеовстречи глав правительств и государств ЕС.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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По ее словам, Таллин попросил у Брюсселя дополнительные дозы вакцины с тем, чтобы в срочном порядке ускорить вакцинацию представителей групп риска. Однако, отметила она, желание Эстонии не нашло «очень большого понимания» со стороны лидеров ЕС.

«Все там каждый за себя», — отметила Каллас.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в пресс-службе правительства Эстонии со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас сообщили, что Эстония входит в тройку лидеров стран — членов ЕС по доле вакцинированных к общему числу населения.

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