Таллин, , 14:24 — REGNUM Эстония входит в тройку лидеров стран-членов Европейского Союза по доле вакцинированных к общему числу населения. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Эстонии со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас.

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Участвуя вечером 25 марта в видеоконференции руководителей стран ЕС, Каллас заявила, что в стране вакцинированы от коронавируса COVID-19 177 457 человек, что составило 13,5% от общего населения. Из них 58 143 человека (4,4%) уже получили две дозы вакцины.

По словам Калласа, вакцинация — ключ к преодолению кризиса в области здравоохранения. «Эстония запросила дополнительное количество доз вакцины, чтобы в срочном порядке повысить вакцинацию групп риска», — сказала премьер-министр.

По оценкам Европейской комиссии, во втором квартале ожидается, что поставки вакцин увеличатся в три или четыре раза. С апреля будет добавлена вакцина фармакологического концерна Janssen.

Эстония уже заказала вакцины этой компании для 300 000 человек в рамках предварительного соглашения.