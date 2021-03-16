Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Из 99 команд финалистов всероссийского конкурса «Учитель будущего» более трети сформированы представителями сельской местности, рассказал журналистам заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

«Президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана для того, чтобы обеспечить равный доступ к возможностям всем гражданам страны. Как известно, у нас участие во всех конкурсах для всех граждан абсолютно бесплатное, подача заявок осуществляется через интернет, так что здесь преград мы не видим и стараемся создавать для всех совершенно равные условия. В этом году у нас более трети участников — из сельской местности, что доказывает лишний раз, что мы открыты, и участников есть доступ ко всем лучшим конкурсным испытаниям», — подчеркнул он.

«Основное во всех проектах платформы «Россия — страна возможностей» — это возможность найти единомышленников в своей сфере. Это важно, и, к сожалению, не всегда возможно в обычной жизни. И то, что здесь встречаются самые сильные представители индустрии, и у них есть возможность обмениваться практиками, на мой взгляд, это большой шаг вперед для их профессиональной деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 16 марта, в Санкт-Петербурге стартовал финал профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в нем принимают 99 команд из 44 регионов России. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В торжественной церемонии открытия финала приняли участие: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Кировской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Образование» Игорь Васильев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Андрей Милёхин и ректор Российского педагогического университета имени Герцена Сергей Богданов.

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